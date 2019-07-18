Правительство ввело спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ
Об этом в Facebook сообщил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Подчеркивается, что спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 г. и 4% с 1 октября 2019 года.
Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.
"Соответствующая пошлина снимет сверхрынковую маржу трейдера импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл./т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл./т.
Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях.
Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и т.д. ", - написал Герус.
По его словам, украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.
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