Власть представляют лживые непрофессионалы, - Кличко о Богдане. Видео
30 июля, 2019, 17:32
Мэр Киева Виталий Кличко сказал в видеообращении, что думает о предложениях главы Офиса президента Андрея Богдана
Об этом Виталий Кличко сообщил на странице в Facebook.
"Друзья! Я убежден: если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить? Какие-то сплетни, безосновательная ложь... А также - манипулирование законами и Конституцией. И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - заявил Кличко.
- Председатель КГГА Виталий Кличко 30 июля подтвердил главе Офиса президента Андрею Богдану, что потерял контроль над Киевским городским советом.
- Кличко раскритиковал пресс-конференцию Богдана об увольнении с должности председателя КГГА.
- Кличко могут переназначить: на должность председателя КГГА рассматривают несколько кандидатур.
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