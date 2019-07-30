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Espreso.tvОбществоВласть представляют лживые непрофессионалы, - Кличко о Богдане. Видео

Власть представляют лживые непрофессионалы, - Кличко о Богдане. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко сказал в видеообращении, что думает о предложениях главы Офиса президента Андрея Богдана

Об этом Виталий Кличко сообщил на странице в Facebook.

"Друзья! Я убежден: если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить? Какие-то сплетни, безосновательная ложь... А также - манипулирование законами и Конституцией. И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - заявил Кличко.

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