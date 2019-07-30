Апелляционный суд оставил Цемаха под стражей

30 июля, 2019, 21:34

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Владимира Цемаха, которого ряд СМИ связывает с уничтожением в июле 2014 года в небе над Донбассом авиалайнера Malaysia Airlines

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

30 июля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда, которым удовлетворено ходатайство следователя и применены в отношении подозреваемого Цемаха мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.

Цемах подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.