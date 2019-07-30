Апелляционный суд оставил Цемаха под стражей
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
30 июля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда, которым удовлетворено ходатайство следователя и применены в отношении подозреваемого Цемаха мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.
Цемах подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
- В конце июня агенты украинских спецслужб провели блестящую операцию по похищению экс-начальника бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимира Цемаха по его месту жительства в ОРДО и беспрепятственной перевозке в Киев.
- 28 июня он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца.
- 17 июля в медиа появилось сообщение и о якобы задержании СБУ водителя-перевозчика российского "Бука". В то же время, его личные данные не раскрывались.
- Прокурор не исключает, что Цемах будет свидетельствовать в Нидерландах .
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