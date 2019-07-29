В Нацбанке выразили готовность снижать учетную ставку

29 июля, 2019, 13:53

Макроэкономическая ситуация в Украине способствует тому, чтобы и дальше снижать уровень учетной ставки

Об этом сообщили представители комитета по монетарной политике Нацбанка при обсуждении предыдущего решения о снижении учетной ставки, сообщает пресс-служба НБУ.

"На сегодня макроэкономические условия являются благоприятными для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого в апреле. Текущий рост внутреннего спроса и его влияние на инфляцию компенсируется благоприятной ситуацией на валютном рынке ", - говорится в сообщении центрального банка.

Впрочем, в НБУ обратили внимание на рост рисков того, что из-за задержки в проведении реформ, а также принятие решений, которые могут эти реформы отменить, Украина может потерять поддержку Международного валютного фонда.

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