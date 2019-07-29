В Нацбанке выразили готовность снижать учетную ставку
Об этом сообщили представители комитета по монетарной политике Нацбанка при обсуждении предыдущего решения о снижении учетной ставки, сообщает пресс-служба НБУ.
"На сегодня макроэкономические условия являются благоприятными для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого в апреле. Текущий рост внутреннего спроса и его влияние на инфляцию компенсируется благоприятной ситуацией на валютном рынке ", - говорится в сообщении центрального банка.
Впрочем, в НБУ обратили внимание на рост рисков того, что из-за задержки в проведении реформ, а также принятие решений, которые могут эти реформы отменить, Украина может потерять поддержку Международного валютного фонда.
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Напомним, с начала 2018 года Нацбанк пьяять раз повышал учетную ставку. С декабря 2018 года ключевой показатель монетарного регулирования Нацбанк оставлял на уровне 18%.
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Таким образом решение Национального банка Украины об учетной ставке на уровне 18% делало кредитование в Украине самым дорогим в Восточной Европе, писали в Bloomberg .
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Впрочем 25 апреля Национальный банк Украины впервые за два года снизил учетную ставку: на 0,5 процентных пункта - до 17,5% годовых.
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А 18 июля правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку еще на 0,5% - до 17% годовых.
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