Горбатюк готов предоставить доказательства к подозрениям судьям Окружного админсуда Киева

29 июля, 2019, 20:06

Следователи Управления спецрасследований готовы предоставить все доказательства к проектам подозрений руководству и двум судьям Окружного админсуда Киева на совещании у руководства Генпрокуратуры

Об этом сказал руководитель управления Сергей Горбатюк, комментируя заявление прессекретар генпрокурора Ларисы Сарган об отсутствии доказательной базы, сообщает Укринформ.

"В тексте подозрения излагается суть обвинения, никакие доказательства не предоставляются. Когда прокурор, который рассматривает эти проекты подозрений, хочет изучить материалы производства, он собирает совещание или истребует уголовное производство, изучает и смотрит, подтверждаются ли факты доказательствами. Никто сопроводительным письмом не направляет доказательства вместе с проектом подозрения - только текст ", - сказал он.

В то же время, Горбатюк точно не знает, обращался ли кто-то из руководства ГПУ с просьбой предоставить доказательства по этому уголовному делу.

"Я в отпуске. Может, кто-то кому-то и звонил и требовал доказательства, но мне это неизвестно ", - сказал руководитель Управления спецрасследований.