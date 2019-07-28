Луценко рассказал, когда подпишет подозрения судьям Окружного административного суда Киева
28 июля, 2019, 21:46
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, когда примет решение, подписывать ли подозрения судьям Окружного административного суда Киева
Об этом сообщает "Громадське" .
Луценко заявил, что 31 июля он вернется к работе и решит, подписывать или нет подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где недавно прошли обыски.
"Приеду в среду и приму объективное решение", - сказал Луценко.
Также генпрокурор опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюк, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем в итоге получили следователи.
По словам Горбатюка, Луценко сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск. Луценко, со своей стороны, говорит, что Горбатюк к нему не обращался.
- 26 июля по результатам собранных доказательств следователи прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей руководства Окружного административного суда Киева.
- Председатель ОАСК Вовк подавал в свой же суд на членов ВККС, поскольку не хотел проходить переаттестацию.
- 27 июля председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что обнародованные Национальным антикоррупционным бюро аудиозаписи являются монтажом.
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