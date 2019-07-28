Луценко рассказал, когда подпишет подозрения судьям Окружного административного суда Киева

28 июля, 2019, 21:46

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, когда примет решение, подписывать ли подозрения судьям Окружного административного суда Киева

Об этом сообщает "Громадське" .

Луценко заявил, что 31 июля он вернется к работе и решит, подписывать или нет подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где недавно прошли обыски.

"Приеду в среду и приму объективное решение", - сказал Луценко.

Также генпрокурор опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюк, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем в итоге получили следователи.

По словам Горбатюка, Луценко сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск. Луценко, со своей стороны, говорит, что Горбатюк к нему не обращался.