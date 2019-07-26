Глава ОАСК Вовк подавал в свой же суд на членов ВККС, не желая проходить переаттестацию, - ГПУ

26 июля, 2019, 14:41

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк создавал препятствия для членов Высшей квалификационной комиссии судей

Об этом заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Не желая проходить оценивание глава суда начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в свой же суд. Предметом исков было признание отсутствия у членов комиссии полномочий из-за истекания срока, на который они были назначены или избраны", - рассказал Горбатюк.

Отмечается, что Вовк решил остановить полномочия отдельных членов комиссии путем соответствующих решений, принятых судьями ОАСК.

Другая часть его "плана" заключалась в перезагрузке комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных ему членов и введения лояльных ему людей (Сироша М.В. и Остапца С.Л.).