Глава ОАСК Вовк подавал в свой же суд на членов ВККС, не желая проходить переаттестацию, - ГПУ
Об этом заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Не желая проходить оценивание глава суда начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в свой же суд. Предметом исков было признание отсутствия у членов комиссии полномочий из-за истекания срока, на который они были назначены или избраны", - рассказал Горбатюк.
Отмечается, что Вовк решил остановить полномочия отдельных членов комиссии путем соответствующих решений, принятых судьями ОАСК.
Другая часть его "плана" заключалась в перезагрузке комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных ему членов и введения лояльных ему людей (Сироша М.В. и Остапца С.Л.).
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