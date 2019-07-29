Подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителю генпрокурора лишь 29 июля, - Сарган

29 июля, 2019, 11:58

В ГПУ рассказали о судьбе подозрений руководству и судьям Окружного админсуда Киева

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.

Проекты сообщений о подозрении руководству и судьям Окружного админсуда сегодня поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю.

"Только в 10:55 понедельника, 29.07.19, подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя генпрокурора. Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк", - сообщила Сарган.