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Espreso.tvОбществоПодозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителю генпрокурора лишь 29 июля, - Сарган

Подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителю генпрокурора лишь 29 июля, - Сарган


фото: 5.ua
В ГПУ рассказали о судьбе подозрений руководству и судьям Окружного админсуда Киева

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.

Проекты сообщений о подозрении руководству и судьям Окружного админсуда сегодня поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю.

"Только в 10:55 понедельника, 29.07.19, подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя генпрокурора. Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк", - сообщила Сарган.

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