Подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителю генпрокурора лишь 29 июля, - Сарган
29 июля, 2019, 11:58
В ГПУ рассказали о судьбе подозрений руководству и судьям Окружного админсуда Киева
Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.
Проекты сообщений о подозрении руководству и судьям Окружного админсуда сегодня поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю.
"Только в 10:55 понедельника, 29.07.19, подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя генпрокурора. Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк", - сообщила Сарган.
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