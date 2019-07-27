Глава Окружного админсуда Киева обвинил НАБУ в монтаже аудиозаписей
27 июля, 2019, 21:11
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что обнародованные Национальным антикоррупционным бюро аудиозаписи являются монтажом
Об этом Вовк написал на своей странице в facebook.
"В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно, сказанные в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набранные в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. .. .Очень грубо, непрофессионально сделанный монтаж ", - написал Вовк.
Он назвал обнародование аудиозаписей давлением на суд и местью предыдущей власти. Вовк также сообщил, что в связи с публикацией аудиозаписей уже поданы заявления в соответствующие органы.
- 26 июля по результатам собранных доказательств следователи прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей руководства Окружного административного суда Киева.
- Глава ОАСК Вовк подавал в свой же суд на членов ВККС, поскольку не хотел проходить переаттестацию .
- Окружной административный суд Киева сообщил, что проведение Национальным антикоррупционным бюро и Генеральной прокуратурой обысков в суде делает невозможным работу .
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