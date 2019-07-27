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Espreso.tvОбществоГлава Окружного админсуда Киева обвинил НАБУ в монтаже аудиозаписей

Глава Окружного админсуда Киева обвинил НАБУ в монтаже аудиозаписей


фото: ukrinform.ua
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что обнародованные Национальным антикоррупционным бюро аудиозаписи являются монтажом

Об этом Вовк написал на своей странице в facebook.

"В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно, сказанные в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набранные в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. .. .Очень грубо, непрофессионально сделанный монтаж ", - написал Вовк.

Он назвал обнародование аудиозаписей давлением на суд и местью предыдущей власти. Вовк также сообщил, что в связи с публикацией аудиозаписей уже поданы заявления в соответствующие органы.

 

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