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Espreso.tvОбществоФиларет "без уважительной причины" не пришел на заседание синода, - ПЦУ

Филарет "без уважительной причины" не пришел на заседание синода, - ПЦУ


фото: facebook
Почетный патриарх Филарет не пришел на заседание священного синода Православной церкви Украины

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

27 июля в Киевской православной богословской академии под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось очередное заседание Священного синода ПЦУ.

Главной темой было обсуждение фактов произвола российской оккупационной власти против ПЦУ в оккупированном Крыму. Почетный патриарх Филарет заседание проигнорировал.

"В заседании приняли участие все члены синода, кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (по уважительной причине)", - сообщили в ПЦУ.

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