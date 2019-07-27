Филарет "без уважительной причины" не пришел на заседание синода, - ПЦУ
27 июля, 2019, 18:14
Почетный патриарх Филарет не пришел на заседание священного синода Православной церкви Украины
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
27 июля в Киевской православной богословской академии под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось очередное заседание Священного синода ПЦУ.
Главной темой было обсуждение фактов произвола российской оккупационной власти против ПЦУ в оккупированном Крыму. Почетный патриарх Филарет заседание проигнорировал.
"В заседании приняли участие все члены синода, кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (по уважительной причине)", - сообщили в ПЦУ.
- Напоминаем, 20 июня Филарет созвал собственный "собор" для восстановления УПЦ КП. СМИ назвали некоторых участников.
- 24 июня почетного патриарха Филарета лишили канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.
- 7 июля стало известно, что почетный патриарх Филарет дал интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24".
- 14 июля Вселенский Патриарх Варфоломей подтвердил, что Православная церковь Украины - самостоятельная, и опроверг пропагандистские заявления Москвы и Филарета.
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