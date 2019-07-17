Несмотря на заявления Филарета Патриарх Варфоломей подтвердил самостоятельность ПЦУ
Об этом он сказал в интервью ТСН.
"Наш Патриархат является истинной Материнской Церковью. Как истинная Мать он, по примеру мудрого Соломона, в отношении тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный Собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии, и тогда он предоставил им статус автокефалии", - отметил Патриарх Варфоломей.
Он также добавил, что Вселенский Патриархат тревожился за судьбу Украинской церкви пока она была под властью Московской Патриархии.
"Вы считаете, что Патриархату было легко в течение всех этих лет переживать отлучение своих детей от объятий и поддержки Матери? Ни в коем случае. Наоборот. Материнская Церковь, которая с таким тяжелым трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: "Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом", - сказал Патриарх.
- Напоминаем, 20 июня Филарет созвал собственный "собор" для восстановления УПЦ КП. СМИ назвали некоторых участников.
- 24 июня все приходы и монастыри города Киева, которые до 15 декабря находились в составе Киевского Патриархата, подчинили митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
- 24 июня почетного патриарха Филарета лишили канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.
- 7 июля стало известно, что почетный патриарх Филарет дал интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24".
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