Несмотря на заявления Филарета Патриарх Варфоломей подтвердил самостоятельность ПЦУ

17 июля, 2019, 16:28

Вселенский Патриарх Варфоломей подтвердил, что Православная церковь Украины - самостоятельная, и опроверг пропагандистские заявления Москвы и Филарета

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Наш Патриархат является истинной Материнской Церковью. Как истинная Мать он, по примеру мудрого Соломона, в отношении тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный Собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии, и тогда он предоставил им статус автокефалии", - отметил Патриарх Варфоломей.

Он также добавил, что Вселенский Патриархат тревожился за судьбу Украинской церкви пока она была под властью Московской Патриархии.

"Вы считаете, что Патриархату было легко в течение всех этих лет переживать отлучение своих детей от объятий и поддержки Матери? Ни в коем случае. Наоборот. Материнская Церковь, которая с таким тяжелым трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: "Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом", - сказал Патриарх.