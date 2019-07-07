Филарет дал интервью пропагандистскому каналу "Россия 24"
Об этом написал журналист Милан Лелич в facebook.
"Пропагандистка "Россия 24" Анна Афанасьева не только спокойно работает в центре Киева, но и записывает интервью с Филаретом. А Филарет ей рассказывает о том, почему полученный нами Томос - плохой и неправильный. Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты", - написал Лелич.
В разговоре с российской журналисткой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу. Почетный патриарх выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием Томоса.
"Если бы был поднят вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - сказал Филарет.
На вопрос журналистки: "правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?". Патриарх ответил утвердительно: "и президент обманул, и митрополит Епифаний".
- Напомним, 24 июня почетный патриарх Филарет был лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем