Филарет дал интервью пропагандистскому каналу "Россия 24"

7 июля, 2019, 18:37

Почетный патриарх Филарет дал интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24"

Об этом написал журналист Милан Лелич в facebook.

"Пропагандистка "Россия 24" Анна Афанасьева не только спокойно работает в центре Киева, но и записывает интервью с Филаретом. А Филарет ей рассказывает о том, почему полученный нами Томос - плохой и неправильный. Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты", - написал Лелич.

В разговоре с российской журналисткой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу. Почетный патриарх выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием Томоса.

"Если бы был поднят вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - сказал Филарет.

На вопрос журналистки: "правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?". Патриарх ответил утвердительно: "и президент обманул, и митрополит Епифаний".