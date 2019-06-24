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Espreso.tvОбществоФиларет лишился канонических прав архиерея, - Зоря

Филарет лишился канонических прав архиерея, - Зоря

Почетный патриарх Филарет лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея

Об этом заявил пресс-секретарь ПЦУ Евстратий Зоря во время брифинга после Собора, передает Еспресо.TV

Было принято решение о том, чтобы оставить Филарета в составе епископата ПЦУ, однако, лишить его канонических прав и обязанностей ", - рассказал Зоря.

Отмечается, что Филарет является архиереем ПЦУ, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не имет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

"Он их потерял из-за своих действий", - добавил Зоря, комментируя созыв "собора" уже не существующего Киевского Патриархата.

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