Филарет лишился канонических прав архиерея, - Зоря
24 июня, 2019, 15:05
Почетный патриарх Филарет лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея
Об этом заявил пресс-секретарь ПЦУ Евстратий Зоря во время брифинга после Собора, передает Еспресо.TV
Было принято решение о том, чтобы оставить Филарета в составе епископата ПЦУ, однако, лишить его канонических прав и обязанностей ", - рассказал Зоря.
Отмечается, что Филарет является архиереем ПЦУ, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не имет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.
"Он их потерял из-за своих действий", - добавил Зоря, комментируя созыв "собора" уже не существующего Киевского Патриархата.
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