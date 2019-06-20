Филарет собрал собственный "собор" для восстановления УПЦ КП. СМИ назвали некоторых участников
Об этом сообщает BBC News Украина .
Издание отмечает, что мероприятие закрыто для прессы. Его проводят во Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является давним сторонником Филарета. По данным издания, в "соборе" также приняли участие митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев), которые приехали из России.
В списке участников также числился епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), но он не прибыл. Также на "собор" приглашали настоятелей Свято-Феодосиевского и Свято-Николаевского (в Богуславе) монастырей архимандрита Макария (Папиш), и архимандрита Арсения (Пожарного). По данным BBC, архимандрит Макарий отказался прибыть "собор".
Кроме того, на "собор" приглашены насельник Свято-Феодосиевского монастыря архимандрит Андрей (Маруцак), протоиереи Леонтий Никитенко, Роман Загурский (США), Владимир Чайка (Германия) и диакон Василий Дидух.
Источники BBC в ПЦУ отмечают, что часть указанных в списках священников могут не приехать на это мероприятие.
Одновременно с "собором" Филарета митрополит ПЦУ Епифаний собрал в Киеве "Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия".
В ПЦУ отмечают, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП, а все организаторы и участники мероприятия будут отделены от автокефальной церкви "со всеми каноническими и юридическими последствиями".
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной .
- 14 мая на божественную литургию и молебен Филарета пришли четверо из 60 архиереев бывшей УПЦ КП .
- Филарет призывает предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.
- Филарет также заявил, что не предъявлял бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами" .
- В свою очередь Епифаний заявил, что никаких обещаний почетном патриарху Филарету перед Объединяющим собором не давал.
- В ПЦУ показали документ о ликвидации религиозного объединения "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата" путем присоединения к ПЦУ, который первым подписал собственноручно Филарет.
- Синод ПЦУ не смог убедить почетного патриарха Филарета в том, что УПЦ КП прекратила деятельность, когда вошла в состав ПЦУ.
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