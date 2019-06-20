Филарет собрал собственный "собор" для восстановления УПЦ КП. СМИ назвали некоторых участников

20 июня, 2019, 11:59

На "собор", собранный почетным патриархом ПЦУ Филаретом с целью восстановления УПЦ КП, приехали не более десятка священников из более 40, которые ранее принадлежали к этой религиозной организации

Об этом сообщает BBC News Украина .

Издание отмечает, что мероприятие закрыто для прессы. Его проводят во Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является давним сторонником Филарета. По данным издания, в "соборе" также приняли участие митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев), которые приехали из России.

В списке участников также числился епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), но он не прибыл. Также на "собор" приглашали настоятелей Свято-Феодосиевского и Свято-Николаевского (в Богуславе) монастырей архимандрита Макария (Папиш), и архимандрита Арсения (Пожарного). По данным BBC, архимандрит Макарий отказался прибыть "собор".

Кроме того, на "собор" приглашены насельник Свято-Феодосиевского монастыря архимандрит Андрей (Маруцак), протоиереи Леонтий Никитенко, Роман Загурский (США), Владимир Чайка (Германия) и диакон Василий Дидух.

Источники BBC в ПЦУ отмечают, что часть указанных в списках священников могут не приехать на это мероприятие.

Одновременно с "собором" Филарета митрополит ПЦУ Епифаний собрал в Киеве "Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия".

В ПЦУ отмечают, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП, а все организаторы и участники мероприятия будут отделены от автокефальной церкви "со всеми каноническими и юридическими последствиями".