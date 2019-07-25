Из-за нарушений в 5 округах будут повторно считать голоса, - "Опора"
Об этом председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила в Facebook.
"Выборы - процесс, который, такое впечатление, никогда не закончится. Сегодня за окном четверг (если честно, то утром я была убеждена, что пятница), а уже в 5 округе обстоит дело в повторного подсчета голосов по участкам. Таким образом , Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская ", - отметила Айвазовская.
Она уточнила, что среди причин пересчете - малый разрыв между кандидатами, или же нарушения по процедуре транспортировки, например, ненадлежащее упаковки избирательной документации. Все это "политически процедурным фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны быть также присутствовали члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени".
"Представьте, насколько люди счастливы возвращаться в ад цифр и документов, которые наконец-то сдали до вторника. Уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на перерасчет. А в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье. Полная безнадежность на скорое завершение процесса. Ничего, время есть до 5 августа ", - добавила она.
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