На Луганщине устроили пересчет голосов на округе, где проиграл брат Медведчука
24 июля, 2019, 10:52
Член ОИК №105 (город Счастье) сообщил полиции о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК
Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.
Он отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех 6-ти избирательных участках, но, по словам заявителя, обработки протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилось.
Теперь комиссия проводит пересчет голосов. Полиция решила усилить безопасность вблизи ОИК: на охрану общественного порядка привлекли 45 полицейских.
Ранее ЦИК сообщала , что на 105 округе победила кандидат от Опоблоку Виктория Гриб. Она обогнала младшего брата Виктора Медведчука Сергея (кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь") почти на 8%.
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