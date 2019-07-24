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Espreso.tvОбществоНа Луганщине устроили пересчет голосов на округе, где проиграл брат Медведчука

На Луганщине устроили пересчет голосов на округе, где проиграл брат Медведчука

Член ОИК №105 (город Счастье) сообщил полиции о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Он отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех 6-ти избирательных участках, но, по словам заявителя, обработки протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилось.

Теперь комиссия проводит пересчет голосов. Полиция решила усилить безопасность вблизи ОИК: на охрану общественного порядка привлекли 45 полицейских.

Ранее ЦИК сообщала , что на 105 округе победила кандидат от Опоблоку Виктория Гриб. Она обогнала младшего брата Виктора Медведчука Сергея (кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь") почти на 8%.

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