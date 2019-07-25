На Закарпатье не могут посчитать голоса, потому что члены ОИК отравились оливье
25 июля, 2019, 12:39
Сотрудники ОИК №70, 1 наблюдатель, 2 работника милиции и 1 сотрудник ГСЧС слегли с пищевым отравлением
Об этом сообщает издание Mukachevo.net
Председатель ОИК рассказала, что заказали еду неподалеку в ресторане. Некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо. Официально с помощью врачей обратилось лишь 6 человек и сейчас 4 членов ОИК в инфекционном отделении больницы.
Из-за чего отравились, люди точно не знают, но предполагают, вероятнее проблемы из оливье, его ели все.
Симптомы у всех одинаковые: высокая температура, рвота и диарея.
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