ЦИК обработала 99,85% протоколов

25 июля, 2019, 09:21

По результатам обработки 99,85% протоколов голосования на выборах Верховной Рады, партия-победитель "Слуга народа" получила 43,17% поддержки избирателей

Об этом сообщает сайт ЦИК.

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,03%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" (8,10%).

Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" с результатом 5,82%.

С партий, не преодолевших проходной барьер в 5%, больше избиратели поддержали "Радикальную партию Олега Ляшко" - 4,01%.