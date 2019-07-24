В ЦИК посчитали 99% протоколов
24 июля, 2019, 10:17
По результатам обработки 99,30% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины, партия-лидер "Слуга народа" получила 43,16% голосов
Об этом сообщает сайт ЦИК.
На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,01%), третье удерживает ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" с результатом 8,12%.
Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,84%).
На шестом месте "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,01%.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," Украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
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