"Воздушное хулиганство": Москва жалуется на обстрел Южной Кореи

24 июля, 2019, 11:30

В воздушно-космических силах РФ заявили, что заявления Южной Кореи и Японии о нарушении российскими самолетами воздушного пространства не соответствуют действительности

По словам командующего дальней авиацией ППС России Сергея Кобилаша, российская сторона расценивает действия летчиков ВВС Южной Кореи как воздушное хулиганство, передает ТАСС.

"Нарушение воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", - сказал Кобилаш.

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Ранее сообщалось, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи. После этого были подняты истребители и сделано предупредительные выстрелы.

Вслед Япония заявила, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нарушил воздушное пространство над группой островов Такэсима.

В свою очередь Минобороны РФ опровергает обвинения в нарушении воздушного пространства.