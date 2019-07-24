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Espreso.tvОбществоЦИК обработала почти 99% протоколов

ЦИК обработала почти 99% протоколов

По результатам обработки 98,95% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины, партия-лидер "Слуга народа" получила 43,14% голосов

Об этом сообщает сайт ЦИК .

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,02%), третье удерживает ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" с результатом 8,12%.

Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,84%).

На шестом месте "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,01%.

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