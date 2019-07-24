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Espreso.tvОбществоБоевики "ЛНР" помешали осмотреть мост в Станице Луганской специалистам по ремонту

Боевики "ЛНР" помешали осмотреть мост в Станице Луганской специалистам по ремонту

Боевики так называемой "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту в Станице Луганской потому, что военные могут воспринять это как "акт агрессии"

Об этом сообщил глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин в видеообращении на Facebook.

"Как только проектанты спустились к провалу, они были предупреждены о том, что это будет воспринято как акт агрессии и человек в военной форме, который находится на противоположной стороне, запретил передвигаться дальше", - сказал Золкин.

По его словам, специалисты прибыли для осмотра моста и принятия в дальнейшем проекта для его ремонта.
Также он рассказал, что сразу после этого диалога из укрытия вышла группа телевизионщиков, которая начала снимать специалистов.

  • Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской на участке разведения сил.
  • 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона даст 8 дней оккупантам на демонтаж бетонных укреплений, а потом построит мост примерно за месяц.
  • 23 июля во время совещания под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко с участием руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы, представители центральных и местных органов исполнительной власти обсудили подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской.
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