Боевики "ЛНР" помешали осмотреть мост в Станице Луганской специалистам по ремонту

24 июля, 2019, 18:30

Боевики так называемой "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту в Станице Луганской потому, что военные могут воспринять это как "акт агрессии"

Об этом сообщил глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин в видеообращении на Facebook.

"Как только проектанты спустились к провалу, они были предупреждены о том, что это будет воспринято как акт агрессии и человек в военной форме, который находится на противоположной стороне, запретил передвигаться дальше", - сказал Золкин.

По его словам, специалисты прибыли для осмотра моста и принятия в дальнейшем проекта для его ремонта.

Также он рассказал, что сразу после этого диалога из укрытия вышла группа телевизионщиков, которая начала снимать специалистов.