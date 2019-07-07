Зеленский и Туск побывали на участке разведения сил в Станице Луганской
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Во время визита Зеленского и Туска сопровождали начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дайнеко.
На КПВВ "Станица Луганская" Туск и Зеленский пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями. А также ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС.
На территории КПВВ глава государства сделал остановку, чтобы почтить память и возложить цветы к памятному знаку украинским воинам, которые погибли в боях с российскими оккупантами.
Зеленский лично проверил новые позиции сил ООС на участке разведения.
- 6 июля стало известно, что глава Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита Украина-ЕС посетят Станицу Луганскую.
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