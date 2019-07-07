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Espreso.tvОбществоЗеленский и Туск побывали на участке разведения сил в Станице Луганской

Зеленский и Туск побывали на участке разведения сил в Станице Луганской


фото: facebook
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской на участке разведения сил

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Во время визита Зеленского и Туска сопровождали начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дайнеко.

На КПВВ "Станица Луганская" Туск и Зеленский пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями. А также ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС.

На территории КПВВ глава государства сделал остановку, чтобы почтить память и возложить цветы к памятному знаку украинским воинам, которые погибли в боях с российскими оккупантами.

Зеленский лично проверил новые позиции сил ООС на участке разведения.

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