Ростовский губернатор: паспорта РФ получили 7 тыс. жителей ОРДЛО, еще 30 тыс. - подали заявки
23 июля, 2019, 18:35
Заявки на получение гражданства России по упрощенной системе подали около 30 тысяч жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, еще 7 тысяч уже его получили
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС.
"На сегодняшний день около 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ожидают решения", - сказал Голубев.
По его словам, власть не боится конкуренции за рабочие места после приезда в Ростовскую область жителей оккупированной Украины.
- Напомним, 21 апреля Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин выразил намерение упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- МИД Украины потребовало от РФ отменить "паспортный указ" Путина.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали с оккупированного Донбасса и из Крыма.
- В ЕС заявили, что будут держать ситуацию с российскими паспортами на контроле.
- Украина готовит санкции за российскую паспортизацию в ОРДЛО.
- В РФ рассмотрят упрощения украинцам получения разрешений на временное проживание.
- Правительство предлагает лишать пенсий украинцев, получающих "путинские паспорта".
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
- Евросоюз не будет ставить шенгенские визы в паспорта крымчан, выданные Россией после аннексии полуострова.
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