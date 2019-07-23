//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРостовский губернатор: паспорта РФ получили 7 тыс. жителей ОРДЛО, еще 30 тыс. - подали заявки

Ростовский губернатор: паспорта РФ получили 7 тыс. жителей ОРДЛО, еще 30 тыс. - подали заявки

Заявки на получение гражданства России по упрощенной системе подали около 30 тысяч жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, еще 7 тысяч уже его получили

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС.

"На сегодняшний день около 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ожидают решения", - сказал Голубев.

По его словам, власть не боится конкуренции за рабочие места после приезда в Ростовскую область жителей оккупированной Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать