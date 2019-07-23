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Espreso.tvОбщество"Свидетельство полного отсутствия в России правосудия": МИД Украины призвал мир осудить приговор Грибу

"Свидетельство полного отсутствия в России правосудия": МИД Украины призвал мир осудить приговор Грибу

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с незаконным решением Верховного суда РФ по делу гражданина Украины Павла Гриба

Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.

"Российский суд дерзко отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла, поддержал сфабрикованные обвинения в террористической деятельности и бесстыдно отправил молодого парня на 6 лет в колонию", - говорится в сообщении.

Помимо того, в МИД отметили, что это очередное доказательство полного отсутствия справедливости и правосудия в России.

"Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ гражданам Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России какого-либо правосудия и справедливости".

В МИД призвали международное сообщество отреагировать на решение российского суда.

"Призываем международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины П.Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим удерживат в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму".

  • Напомним, ФСБ России обвинила украинца ПавлаГриба в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
  • Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. У него также плохо сворачивается кровь. Такие болезни могут вызвать кровотечения желудка, что опасно для жизни.
  • 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
  • 23 июля Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию на приговор Павлу Грибу и признал его законным.
  • Отец политзаключенного прокомментировал решение Верховного суда РФ.

 

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