"Свидетельство полного отсутствия в России правосудия": МИД Украины призвал мир осудить приговор Грибу
Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.
"Российский суд дерзко отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла, поддержал сфабрикованные обвинения в террористической деятельности и бесстыдно отправил молодого парня на 6 лет в колонию", - говорится в сообщении.
Помимо того, в МИД отметили, что это очередное доказательство полного отсутствия справедливости и правосудия в России.
"Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ гражданам Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России какого-либо правосудия и справедливости".
В МИД призвали международное сообщество отреагировать на решение российского суда.
"Призываем международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины П.Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим удерживат в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму".
- Напомним, ФСБ России обвинила украинца ПавлаГриба в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
- Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. У него также плохо сворачивается кровь. Такие болезни могут вызвать кровотечения желудка, что опасно для жизни.
- 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
- 23 июля Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию на приговор Павлу Грибу и признал его законным.
- Отец политзаключенного прокомментировал решение Верховного суда РФ.
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