"Свидетельство полного отсутствия в России правосудия": МИД Украины призвал мир осудить приговор Грибу

23 июля, 2019, 20:54

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с незаконным решением Верховного суда РФ по делу гражданина Украины Павла Гриба

Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.

"Российский суд дерзко отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла, поддержал сфабрикованные обвинения в террористической деятельности и бесстыдно отправил молодого парня на 6 лет в колонию", - говорится в сообщении.

Помимо того, в МИД отметили, что это очередное доказательство полного отсутствия справедливости и правосудия в России.

"Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ гражданам Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России какого-либо правосудия и справедливости".

В МИД призвали международное сообщество отреагировать на решение российского суда.

"Призываем международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины П.Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим удерживат в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму".