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Espreso.tvОбщество6 лет колонии: российский суд признал законным приговор политзаключенному Грибу

6 лет колонии: российский суд признал законным приговор политзаключенному Грибу


фото: hromadske.ua
Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию на приговор Павлу Грибу и признал его законным

Об этом сообщают российские СМИ.

Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Павлу Грибу, осужденному на шесть лет колонии "за призывы к терроризму".

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Защита в своей жалобе обратила внимание ВС России на несостоятельность и недопустимости доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор.

"В протоколе задержания не соответствуют действительности время и место его составления. Его безнаказанно избивали, пытали и выбивали из него показания, которые затем легли в основу приговора. Считаю, что приговор подлежит отмене", - сказала адвокат.

Павел Гриб в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда.

"Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня несостоятельны и бездоказательны. Я не согласен с обвинением и приговором", - сказал украинец.

В свою очередь прокурор попросил решение суда оставить без изменения.

20-летний Павел Гриб страдает от ряда заболеваний и находится в тяжелом состоянии, он нуждается в постоянном высококвалифицированном надзоре врачей, регулярном проведении комплексного медицинского обследования и пребывании в специализированном медицинском учреждении, напомнили в ответ на приговор в Министерстве иностранных дел Украины.

19-летнего в то время Павла Гриба похитили российские спецслужбы 24 августа 2017 года на территории Беларуси, где он тогда находился, и перевезли на территорию России, где выдвинули обвинения, которые украинец отвергает.

15 июля СБУ объявила в розыск российского следователя, который занимался делом политзаключенного Гриба.

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