//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДальнейшее пребывание за решеткой - прямой путь к смерти, - отец Павла Гриба о политзаключенном

Дальнейшее пребывание за решеткой - прямой путь к смерти, - отец Павла Гриба о политзаключенном

Отец политзаключенного Павла Гриба прокомментировал решение Верховного суда РФ, который 23 июля признал законным приговор о 6 годах колонии

Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб в эфире Еспресо.TV .

По его словам, решение российского суда вполне ожидаемое. Ведь никакие аргументы со стороны адвокатов на суд не действуют.

"Мы знаем, что никакие доводы адвокатов со стороны защиты - они просто судом не воспринимаются", - сказал Гриб.

Что касается состояния здоровья сына, он заметил, что обследования показывают очень негативную динамику.

"Обследование Павла показывают, что динамика очень негативная и нахождение Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что в этих нечеловеческих условиях нахождения в колонии да еще и этапирование будет - это прямой путь к смерти, потому что откроется внутреннее кровотечение и все", - пояснил он.

Отец добавил, что еще неизвестно, куда будут этапировать Павла Гриба.

Кроме того, он рассказал о встрече с президентом.

"Да, за неделю до выборов у нас была встреча с президентом. Там озвучили всю проблематику и все предложения, которые наработаны нами за эти годы. Ждем обратной реакции от офиса президента", - заключил он.

  • Напомним, 23 июля Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию на приговор Павлу Грибу и признал его законным.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать