Дальнейшее пребывание за решеткой - прямой путь к смерти, - отец Павла Гриба о политзаключенном
Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб в эфире Еспресо.TV .
По его словам, решение российского суда вполне ожидаемое. Ведь никакие аргументы со стороны адвокатов на суд не действуют.
"Мы знаем, что никакие доводы адвокатов со стороны защиты - они просто судом не воспринимаются", - сказал Гриб.
Что касается состояния здоровья сына, он заметил, что обследования показывают очень негативную динамику.
"Обследование Павла показывают, что динамика очень негативная и нахождение Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что в этих нечеловеческих условиях нахождения в колонии да еще и этапирование будет - это прямой путь к смерти, потому что откроется внутреннее кровотечение и все", - пояснил он.
Отец добавил, что еще неизвестно, куда будут этапировать Павла Гриба.
Кроме того, он рассказал о встрече с президентом.
"Да, за неделю до выборов у нас была встреча с президентом. Там озвучили всю проблематику и все предложения, которые наработаны нами за эти годы. Ждем обратной реакции от офиса президента", - заключил он.
- Напомним, 23 июля Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию на приговор Павлу Грибу и признал его законным.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют