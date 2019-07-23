Дальнейшее пребывание за решеткой - прямой путь к смерти, - отец Павла Гриба о политзаключенном

23 июля, 2019, 20:14

Отец политзаключенного Павла Гриба прокомментировал решение Верховного суда РФ, который 23 июля признал законным приговор о 6 годах колонии

Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб в эфире Еспресо.TV .

По его словам, решение российского суда вполне ожидаемое. Ведь никакие аргументы со стороны адвокатов на суд не действуют.

"Мы знаем, что никакие доводы адвокатов со стороны защиты - они просто судом не воспринимаются", - сказал Гриб.

Что касается состояния здоровья сына, он заметил, что обследования показывают очень негативную динамику.

"Обследование Павла показывают, что динамика очень негативная и нахождение Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что в этих нечеловеческих условиях нахождения в колонии да еще и этапирование будет - это прямой путь к смерти, потому что откроется внутреннее кровотечение и все", - пояснил он.

Отец добавил, что еще неизвестно, куда будут этапировать Павла Гриба.

Кроме того, он рассказал о встрече с президентом.

"Да, за неделю до выборов у нас была встреча с президентом. Там озвучили всю проблематику и все предложения, которые наработаны нами за эти годы. Ждем обратной реакции от офиса президента", - заключил он.