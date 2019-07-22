В "Слуге народа" надеются получить 255 мест в Раде

22 июля, 2019, 14:22

По данным параллельного подсчета голосов, ведущих в партии, "Слуга народа" может получить около 255 мандатов

Об этом сообщил руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Примерно от 125 до 127 мест мажоритарных у нас и 121-122, кажется, по списку", - сказал Корниенко.

Он также представил схему моделирования представительства партий в Верховной Раде.

Так, по данным параллельного подсчета голосов, ведущие в партии, "Слуга народа" может получить около 255 мандатов, "Оппозиционная платформа" За жизнь "- 45 мест в парламенте, самовыдвиженцы - 42, партия ВО" Батькивщина "- 25," Европейская солидарность "- 22," Голос "- 18," Оппозиционный блок "- 5. От партий" Объединение Самопомощь ", ВО" Свобода "," Единый центр "," Белая Церковь вместе ", по расчетам" Слуги народа ", может попасть по 1 депутату.