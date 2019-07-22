В "Слуге народа" надеются получить 255 мест в Раде
Об этом сообщил руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, сообщает "Укринформ".
"Примерно от 125 до 127 мест мажоритарных у нас и 121-122, кажется, по списку", - сказал Корниенко.
Он также представил схему моделирования представительства партий в Верховной Раде.
Так, по данным параллельного подсчета голосов, ведущие в партии, "Слуга народа" может получить около 255 мандатов, "Оппозиционная платформа" За жизнь "- 45 мест в парламенте, самовыдвиженцы - 42, партия ВО" Батькивщина "- 25," Европейская солидарность "- 22," Голос "- 18," Оппозиционный блок "- 5. От партий" Объединение Самопомощь ", ВО" Свобода "," Единый центр "," Белая Церковь вместе ", по расчетам" Слуги народа ", может попасть по 1 депутату.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома .
- ЦИК обработала 60% протоколов
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