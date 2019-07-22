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Espreso.tvОбществоЦИК обработала почти 60% протоколов

ЦИК обработала почти 60% протоколов


фото: reuters
По данным подсчета 59,77% протоколов на выборах Верховной Рады, партия "Слуга народа" получила 42,50% голосов

Об этом сообщает сайт ЦИК.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,97%, партия "Европейская Солидарность" - 8,57%.

ВО "Батькивщина" - на четвертой позиции с показателем 8,01% голосов, замыкает топ-5 партия "Голос" с 6,34%.

"Радикальная партия Олега Ляшко" с 3,80% голосов оказалась на 6 месте.

 

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