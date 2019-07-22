ЦИК обработала более 87% протоколов: "Батькивщина" догоняет "ЕС"
22 июля, 2019, 23:21
По результатам обработки 87,28% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины лидирует по-прежнему, партия "Слуга народа" с 42,98% голосов
Об этом сообщает сайт ЦИК .
В тройку лидеров также вошли "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,92%) и "Европейская солидарность" (8,25%).
Четвертую позицию занимает ВО "Батькивщина" (8,17%), замыкает пятерку проходных политсил партия Святослава Вакарчука "Голос" (6%).
Среди партий, которые не проходят в парламент, лидерство сохраняет "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,94%.
Ранее сообщалось о 8,31% голосов за "ЕС" и 8,11% - за ВО "Батькивщина".
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома .
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