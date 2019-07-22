ЦИК обработала более 87% протоколов: "Батькивщина" догоняет "ЕС"

22 июля, 2019, 23:21

По результатам обработки 87,28% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины лидирует по-прежнему, партия "Слуга народа" с 42,98% голосов

Об этом сообщает сайт ЦИК .

В тройку лидеров также вошли "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,92%) и "Европейская солидарность" (8,25%).

Четвертую позицию занимает ВО "Батькивщина" (8,17%), замыкает пятерку проходных политсил партия Святослава Вакарчука "Голос" (6%).

Среди партий, которые не проходят в парламент, лидерство сохраняет "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,94%.

Ранее сообщалось о 8,31% голосов за "ЕС" и 8,11% - за ВО "Батькивщина".