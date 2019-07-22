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Espreso.tvОбществоВыборы в Раду: обработано уже более 79% протоколов

Выборы в Раду: обработано уже более 79% протоколов


фото: prm.ua
Центральная избирательная комиссия обработала 79,15% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины

Об этом сообщает сайт ЦИК.

По результатам подсчета, лидирует по-прежнему, партия "Слуга народа" (42,81% голосов), на втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,98%), на третьем - "Европейская солидарность" (8,34%).

Четвертую позицию занимает ВО "Батькивщина", замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос".

Из партий, которые не проходят в парламент, больше всего голосов набрала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,89%.

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