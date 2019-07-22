Выборы в Раду: обработано уже более 79% протоколов
22 июля, 2019, 19:50
Центральная избирательная комиссия обработала 79,15% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК.
По результатам подсчета, лидирует по-прежнему, партия "Слуга народа" (42,81% голосов), на втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,98%), на третьем - "Европейская солидарность" (8,34%).
Четвертую позицию занимает ВО "Батькивщина", замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос".
Из партий, которые не проходят в парламент, больше всего голосов набрала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,89%.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома .
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