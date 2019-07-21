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Espreso.tvОбществоЗеленский проголосовал на выборах в Раду

Зеленский проголосовал на выборах в Раду


фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает Еспресо.TV

Он заявил, что ожидает честный и справедливый результат на выборах.

Зеленский не стал говорить, за кого он проголосовал, что было бы нарушением законодательства, но отметил, что он, как и раньше, выступает за появление в парламенте "новых лиц".

Отвечая на вопрос, кто войдет в будущую парламентскую коалицию, президент отметил, что нужно сначала дождаться результатов выборов.

"Мы не знаем, какие партии пройдут (в Раду - ред.)", - подытожил он.

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