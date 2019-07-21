Зеленский проголосовал на выборах в Раду
21 июля, 2019, 12:22
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду
Об этом сообщает Еспресо.TV
Он заявил, что ожидает честный и справедливый результат на выборах.
Зеленский не стал говорить, за кого он проголосовал, что было бы нарушением законодательства, но отметил, что он, как и раньше, выступает за появление в парламенте "новых лиц".
Отвечая на вопрос, кто войдет в будущую парламентскую коалицию, президент отметил, что нужно сначала дождаться результатов выборов.
"Мы не знаем, какие партии пройдут (в Раду - ред.)", - подытожил он.
- Напомним, сегодня, 21 июля, украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
- По состоянию на 9:00 утра не открылись 8 участков .
- Для охраны выборов Нацполиция впервые привлекла отряды авиаподдержки .
- В 12 прифронтовых селах Донецкой области из-за угрозы обстрелов со стороны российско-террористических сил выборы не проводятся.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко