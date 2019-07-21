В Варшаве украинцы стоят в очереди, чтобы проголосовать в посольстве
21 июля, 2019, 11:13
Утром в воскресенье, 21 июля 2019 года, на заграничном избирательном участке в посольстве Украины в Варшаве образовалась очередь из желающих проголосовать
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрея Дещица, передает Еспресо.TV .
"Началось голосование на заграничном избирательном участке №900069 в Варшаве", - написал Дещица, разместив фото людей, стоящих на улице в ожидании возможности проголосовать.
Перед открытием участка присутствующие исполнили Гимн Украины.
На здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.
В Польше украинцы могут проголосовать на четырех избирательных участках - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.
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