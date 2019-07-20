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Espreso.tvОбщество19 июля на фронте: с украинской стороны - 2 погибших, 3 травмированных, с российской - 2 раненых

19 июля на фронте: с украинской стороны - 2 погибших, 3 травмированных, с российской - 2 раненых


фото: ukrinform.com
19 июля 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм

Об этом говорится в ежедневной утренней сводке о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 20 июля 2019 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

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В целом российско-террористические войска вели обстрелы вблизи 19 населенных пунктов.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих погибли и трое получили боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям", - отмечают украинские военные.

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По данным разведки, 19 июля двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил, а именно в районе:

Гранитного,

Лебединского,

Счастье,

Нижнетеплого.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заключают в Минобороны.

Справка. "Хлебное" перемирие-2019

18 июля в Минске была достигнута договоренность о так называемом хлебное перемирие, должно носить бессрочный характер.

Начало - 00:01 воскресенья, 21 июля 2019 г., то есть уже сегодня ночью.

Как отметил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный , "предусмотрена ответственность лиц за открытие огня ".

Также стороны договорились прекратить минировать территории, прилегающие к линии соприкосновения.

  • Напомним, в июне 2019 г. свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ и НГУ.
  • Их портреты и личные данные приведены здесь .
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