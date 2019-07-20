19 июля на фронте: с украинской стороны - 2 погибших, 3 травмированных, с российской - 2 раненых
Об этом говорится в ежедневной утренней сводке о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 20 июля 2019 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
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В целом российско-террористические войска вели обстрелы вблизи 19 населенных пунктов.
"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих погибли и трое получили боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям", - отмечают украинские военные.
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По данным разведки, 19 июля двое оккупантов получили ранения.
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил, а именно в районе:
Гранитного,
Лебединского,
Счастье,
Нижнетеплого.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заключают в Минобороны.
Справка. "Хлебное" перемирие-2019
18 июля в Минске была достигнута договоренность о так называемом хлебное перемирие, должно носить бессрочный характер.
Начало - 00:01 воскресенья, 21 июля 2019 г., то есть уже сегодня ночью.
Как отметил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный , "предусмотрена ответственность лиц за открытие огня ".
Также стороны договорились прекратить минировать территории, прилегающие к линии соприкосновения.
- Напомним, в июне 2019 г. свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ и НГУ.
- Их портреты и личные данные приведены здесь .
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