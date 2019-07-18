"Хлебное" перемирие с 21 июля: впервые в документе указано о запрете ведения любого огня, - Бессмертный
Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Безсмертный во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Достичь договоренности о хлебном перемирии: с 00:01 21 числа. Впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. Также предусмотрена ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление о прекращении огня. То есть, стороны публично берут ответственность не вести огонь в течение неопределенного периода. Наша позиция такова: перемирие должно быть максимальным или навсегда ", - заявил Бессмертный.
Он также отметил, что договорились прекратить минировать территории, чтобы минимизировать угрозу гражданскому населению.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко