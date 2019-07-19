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Espreso.tvМирРоссийское МИД заявило о секретных консультациях с Нидерландами относительно МН17

Российское МИД заявило о секретных консультациях с Нидерландами относительно МН17


фото: REUTERS
МИД РФ заявило о секретных консультациях с Нидерландами в рамках дела по уничтожению самолета рейса МН17

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Такие консультации ведутся, но мы договорились о конфиденциальном характере этого процесса", - цитирует Грушко ТАСС.

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19 июня в Нидерландах Совместная следственная группа по расследованию сбивания малайзийского самолета "Боинг-777" назвала подозреваемыми по делу трех россиян и одного украинца. Это Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков"), Сергей Дубинский (прозвище "Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза" и "Халиф") и Леонид Харченко.

Напомним, накануне во многих странах мира родные погибших и посольства их стран проведут траурные акции в память о жертвах.

Накануне ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17.

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