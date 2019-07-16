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Espreso.tvМирЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17

ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17


фото: AP
Европейский союз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за катастрофу малайзийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по политике безопасности Федерики Могерини.

В своем заявлении, Европейский союз в очередной раз подчеркивает свою полную поддержку усилий по установлению истины, справедливости и ответственности за падение малайзийского самолета на Донбассе в 2014 году.

"В этот день, пятую годовщину трагического падения рейса MH17, в результате которого погибли 298 невинных людей, наши сердца с теми, кто потерял своих близких, и мы продолжаем делиться их горем", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Совете Европы призвали Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17 и начать сотрудничать с международным следствием. Также в ЕС поддержали возбуждении уголовных дел против четырех подозреваемых в причастности к катастрофе.

"ЕС призывает Россию взять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проведенным расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые еще впереди", - отметили в ведомстве.

Напомним, МИД считает, что Россия в Совбезе ООН пытается отвлечь внимание от трагедии MH17.

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