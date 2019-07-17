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Espreso.tvОбществоПятая годовщина катастрофы: в мире вспоминают жертв рейса MH17

Пятая годовщина катастрофы: в мире вспоминают жертв рейса MH17


фото: REUTERS
17 июля истекает 5 лет со времени катастрофы над зоной вооруженного конфликта на Донбассе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек. В среду родные погибших и посольства их стран проведут траурные акции

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время заседания Совета Безопасности ООН представитель США Родни Хантер положил вину на Россию и потребовал привлечения к ответственности виновных в сбивании пассажирского лайнера.

В Нидерландах, стране, потерявшей в катастрофе 193 гражданина, поминальные мероприятия начались 16 июля, когда члены семей 15 погибших собрались в городе Хилверсюм. Там местный священник, который выращивает подсолнечник из семян, привезенных с востока Украины, отслужил панихиду.

Также 16 июля в Нидерландах состоялась конференция по поводу катастрофы MH17, а в Вашингтоне - круглый стол.

Выступая в Вашингтоне, заместитель помощника государственного секретаря США по делам Евразии Джордж Кент заявил, что "Россия подготовила почву для уничтожения MH17 путем финансирования, организации и продвижения своих доверенных лиц на востоке Украины". Он также отметил, что "Россия продолжает отрицать присутствие своих сил и материальных средств" на неконтролируемых властью Украины территориях.

В среду, 17 июля, девять посольств, граждане которых погибли во время полета, планируют провести траурные мероприятия в Малайзии, которая потеряла из-за катастрофы самолета 43 гражданина. Еще одна акция, закрытая для прессы, состоится в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

19 июня в Нидерландах Совместная следственная группа по расследованию сбивания малайзийского самолета "Боинг-777" назвала подозреваемыми по делу трех россиян и одного украинца. Это Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков"), Сергей Дубинский (прозвище "Хмурый"), Олег Пулатов ("Гюрза" и "Халиф") и Леонид Харченко.

Накануне ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17.

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