Родственники погибших на борту MH17 обратились к властям России

17 июля, 2019, 13:17

Родственники погибших в результате катастрофы малайзийского самолета MH17 летом 2014 году на Донбассе обратились к российским властям, требуя начать сотрудничество с международным следствием, признать ответственность за уничтожение рейса MH17, а также прекратить сопротивляться и сеять ложь и обман

Публикуем полный текст обращения, размещенного в российской Новой газете .

Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но путь был недолгим - самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Наши близкие были убиты жестким и бессмысленным способом.

Хотя пять лет спустя наше горе не столь палящее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми.

Мы живем с потерей, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:

Полностью сотрудничать со следствием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но пока так и не сделано.

1. Признать свою часть ответственности в уничтожении MH17.

2. Прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.

3. Российское государство все еще не признало своей причастности к гибели рейса MH17. Даже хуже - Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося.

В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ.

Нам нужно время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным.

Мы понимаем, что никакое судебное разбирательство не утешит нашего горя, не снизит зияющую дыру в жизни. Однако правда о MH17 существует, и это важно. На судебном процессе будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена. И конечно, суд направляет важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий.

Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая высшее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия.

Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малая часть того, что мы можем сделать.

Обращение к российским властям в 5-ю годовщину катастрофы малайзийского рейса MH17 подписали шесть семей из Австралии, три - из Малайзии и одна семья из Новой Зеландии.

ENGLISH VERSION

A statement on the fifth anniversary of the shooting down of MH17

To the Russian Federation from some affected familie

July 17, 2019

Five years ago, our family members got on a plane in Amsterdam to make their way home .

Not far into the journey, their plane was shot out of the sky by a missile from the 53rd anti -aircraft brigade of the Russian army. Our beloved family members were all murdered in a brutal and senseless act .

Five years on, our grief is less raw but no less deep . The sudden and violent death of the ones we love pervades our lives . We are different people now.

We live with our loss the best we can . The loss for the people who were killed is total - their lives, their futures, everything. It is out of love for them that we want the truth about MH17 to be told and responsibility for this crime to be determined . We stand with MH17 families in the Netherlands, Malaysia and all the affected nations in calling on the Russian government to :

1. Cooperate fully with the investigation, as you have promised in Resolution 2166 of the United Nations Security Council, but have so far failed to do.2

2. Take your share of responsibility for the shooting down of MH17 .

3. Stop your disingenuous denials, your lies and deceit.

To this point there has been no acknowledgement by the Russian state of their involvement in the shooting down of MH17 . Worse, Russia has spread multiple, bogus and contradictory explanations about what happened. This has taken place on a massive scale through social media but also through the main state sponsored media channels . It took time for us to realise that this barrage of conflicting theories was the result of a state orchestrated campaign of denial , distraction and distortion. The Russian government has done its best to hide the truth , or worse, convey the idea that there is no reliable truth to be found . We the families of MH17 have found this disturbing and deeply offensive .

We realise that no court proceedings will make a difference to the depth of our grief or reduce the gaping hole in our lives . Still, the truth about what happened to MH17 exists and it matters . A trial will allow all the evidence to be properly tested and the truth to be firmly established . A trial also sends the important message that you can not kill innocent people and expect no consequences .

We want those directly responsible for committing this crime , along with the chain of command above them, to be named and for history to know who they are and what they have done . We want them to be held to account. We will continue to call for this until it happens . We can do no less.