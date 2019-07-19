Обстрел колонны с главой Донетчины: стало известно, почему Кириленко поехал без согласования со штабом
Об этом сообщил заместитель главы ОГА Вадим Филашкин в ответ на запрос "Общественного".
Отмечается, что рабочая поездка главы облгосадминистрации Павла Кириленко осуществлялась с целью мониторинга хода восстановительных работ на разрушенных объектах, в частности жилья, обсуждение с представителями местной власти проблемных вопросов, связанных с восстановлением разрушенных объектов и ознакомление с работой КПВВ.
Таким образом, в день обстрела, глава ОГА посетил шесть прифронтовых населенных пунктов и проехал более половины линии разграничения, которая проходит через Донецкую область.
Отдельно в ОГА акцентировали на том, что обстрел был осуществлен по позициям Вооруженных сил, а не по машине главы ОГА.
"Во время заключительной стадии рабочей поездки произошел обстрел подразделений Вооруженных сил Украины в направлении маршрута главы ОГА - руководителя ВЦА", - добавил заместитель главы ОГА Вадим Филашкин.
- 10 июля, российские боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса колонну с главой Донецкой Кириленко. В результате обстрела погиб 21-летний старший матрос-наводчик, а 32-летний оператор отделения взвода беспилотных авиационных комплексов получил многочисленные осколочные ранения грудной клетки, живота, нижних конечностей и шеи.
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