Обстрел колонны с главой Донетчины: стало известно, почему Кириленко поехал без согласования со штабом

19 июля, 2019, 17:24

В Донецкой облгосадминистрации рассказали, с какой целью глава ОГА Павел Кириленко посещал прифронтовые населенные пункты без согласования со штабом

Об этом сообщил заместитель главы ОГА Вадим Филашкин в ответ на запрос "Общественного".

Отмечается, что рабочая поездка главы облгосадминистрации Павла Кириленко осуществлялась с целью мониторинга хода восстановительных работ на разрушенных объектах, в частности жилья, обсуждение с представителями местной власти проблемных вопросов, связанных с восстановлением разрушенных объектов и ознакомление с работой КПВВ.

Таким образом, в день обстрела, глава ОГА посетил шесть прифронтовых населенных пунктов и проехал более половины линии разграничения, которая проходит через Донецкую область.

Отдельно в ОГА акцентировали на том, что обстрел был осуществлен по позициям Вооруженных сил, а не по машине главы ОГА.

"Во время заключительной стадии рабочей поездки произошел обстрел подразделений Вооруженных сил Украины в направлении маршрута главы ОГА - руководителя ВЦА", - добавил заместитель главы ОГА Вадим Филашкин.