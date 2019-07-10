Террористы обстреляли колонну с главой Донецкой области Кириленко, есть погибший и раненый

10 июля, 2019, 18:58

В среду, 10 июля, российские боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса машину Объединенных сил, в результате чего погиб один украинский военный, еще один получил ранения средней тяжести

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Обстрел был совершен около 15 часов в районе южной окраины Гранитного Донецкой области.

В Офисе президента Украины уточнили, что оккупанты обстреляли автоколонну, в которой ехал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Авто Кириленко не пострадало.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна" , - заявил Зеленский.

В то же время журналистка Татьяна Николаенко заявила в Facebook, что Кириленко без предупреждения направился на линию соприкосновения.

"Глава Донецкой ВГА Кириленко (тот, что родственники на оккупированной территории) без предупреждения поехал на линию огня - в машине сопровождения один раненый, один убитый. Руководство ООС об этом узнало по факту трупа", - написала Николаенко.

Сообщение прокомментировал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Кириленко должен быть немедленно отстранен Зеленским от должности. А военная прокуратура немедленно начать расследование всех фактов, которые привели к гибели людей!" - написал Розенко.