Террористы обстреляли колонну с главой Донецкой области Кириленко, есть погибший и раненый
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Обстрел был совершен около 15 часов в районе южной окраины Гранитного Донецкой области.
В Офисе президента Украины уточнили, что оккупанты обстреляли автоколонну, в которой ехал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Авто Кириленко не пострадало.
"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна" , - заявил Зеленский.
В то же время журналистка Татьяна Николаенко заявила в Facebook, что Кириленко без предупреждения направился на линию соприкосновения.
"Глава Донецкой ВГА Кириленко (тот, что родственники на оккупированной территории) без предупреждения поехал на линию огня - в машине сопровождения один раненый, один убитый. Руководство ООС об этом узнало по факту трупа", - написала Николаенко.
Сообщение прокомментировал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Кириленко должен быть немедленно отстранен Зеленским от должности. А военная прокуратура немедленно начать расследование всех фактов, которые привели к гибели людей!" - написал Розенко.
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