Зеленский поручил усилить активность ВСУ из-за обстрела колонны с главой Донетчины Кириленко
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна" , - заявил Зеленский, комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ.
Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.
Владимир Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.
- В среду, 10 июля, российские боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса колонну с главой Донетчины Кириленко, в результате чего погиб один украинский военный, еще один получил ранения средней тяжести.
- Кроме этого, оккупанты 16 раз обстреляли Объединенные силы, погиб боец ООС, еще 5 пострадали
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