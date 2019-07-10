Зеленский поручил усилить активность ВСУ из-за обстрела колонны с главой Донетчины Кириленко

10 июля, 2019, 20:40

Президент поручил начальнику Генштаба усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна" , - заявил Зеленский, комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ.

Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.