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Espreso.tvОбществоОбстрел колонны с главой Донетчины Кириленко квалифицировали как теракт

Обстрел колонны с главой Донетчины Кириленко квалифицировали как теракт


фото: pressjfo.news
В Донецкой области начато расследование по факту обстрела боевиками автомобиля ВСУ, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой - получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - отметили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

  • В среду, 10 июля, российские боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса колонну с главой Донецкой Кириленко . В результате обстрела погиб 21-летний старший матрос-наводчик, а 32-летний оператор отделения взвода беспилотных авиационных комплексов получил многочисленные осколочные ранения грудной клетки, живота, нижних конечностей и шеи.
  • Кроме этого, оккупанты 16 раз обстреляли Объединенные силы, погиб боец ООС, еще 5 пострадали
  • Президент поручил начальнику Генштаба усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном

 

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