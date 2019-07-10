Оккупанты 16 раз обстреляли Объединенные силы: погиб боец ООС, еще 5 пострадали

10 июля, 2019, 19:35

В среду, 10 июля, российские боевики на Донбассе 16 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм орудий и минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще двое - боевые травмы. Объединенные силы дали адекватный ответ на вооруженные провокации россиян.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Марьинки с направления Трудовского из 120-мм миномета, неподалеку Каменки с направлению Васильевки - из 82-мм миномета, в окрестностях Новотроицкого с направления Докучаевского - из 82-мм миномета, вблизи Старогнатовки с направления Новоласпы - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, возле Павлополя с направления Украинского - с автоматического гранатомета, возле поселка Пески с направления Веселого - с автоматического гранатомета, в районе Березового с направления Ясного - с 120-мм и 82 мм минометов, в окрестностях Широкино с направления Саханки - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе Гранитного с направления Новой Марьевки - с противотанкового ракетного комплекса.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции Объединенных сил возле Крымского по направлению Сокольники с артиллерийской 122-мм системы и с направлений Донецкого и Смелого - с 82-мм минометов, возле Причепиловки с направления Донецкого - с 120- мм и 82-мм минометов, неподалеку Новотошковского с направления Кировского - с 122-мм артиллерийской системы, неподалеку Луганского с направления Логвинова - с 120-мм миномета, рядом с Южным с направления шахты им. Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.