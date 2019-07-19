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Espreso.tvОбществоЭто было эмоциональное решение, - Шефир об отказе от парада на День Независимости

Это было эмоциональное решение, - Шефир об отказе от парада на День Независимости


фото: lb.ua
Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир объяснил, почему решили отказаться от военного парада на День Независимости

Об этом Сергей Шефир сообщил в интервью изданию LB.ua.

"У меня засели в голове воспоминания о Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен", - пояснил Шефир.

В ответ на вопрос, чем руководствовалась команда Зеленского, приняв такое решение, Шефир отметил, что, возможно, это было эмоциональное решение.

 

 

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