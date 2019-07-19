Это было эмоциональное решение, - Шефир об отказе от парада на День Независимости
19 июля, 2019, 16:08
Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир объяснил, почему решили отказаться от военного парада на День Независимости
Об этом Сергей Шефир сообщил в интервью изданию LB.ua.
"У меня засели в голове воспоминания о Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен", - пояснил Шефир.
В ответ на вопрос, чем руководствовалась команда Зеленского, приняв такое решение, Шефир отметил, что, возможно, это было эмоциональное решение.
- Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада.
- Ветераны войны на Донбассе призвали организовать собственный парад ко Дню Независимости.
- На сайте Зеленского появилась петиция с требованием провести парад ко Дню Независимости.
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