Это было эмоциональное решение, - Шефир об отказе от парада на День Независимости

19 июля, 2019, 16:08

Об этом Сергей Шефир сообщил в интервью изданию LB.ua.

"У меня засели в голове воспоминания о Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен", - пояснил Шефир.

В ответ на вопрос, чем руководствовалась команда Зеленского, приняв такое решение, Шефир отметил, что, возможно, это было эмоциональное решение.