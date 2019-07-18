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Espreso.tvОбществоОсвободили гендиректора грузинского канала "Рустави 2", на котором ведущий обругал Путина

Освободили гендиректора грузинского канала "Рустави 2", на котором ведущий обругал Путина

17 июля новый владелец грузинского "Рустави 2" Кибар Халваши уволил гендиректора телеканала Нику Гварамию и назначил на эту должность своего юриста Паату Салию

Об этом сообщает Радио Свобода.

За несколько часов до увольнения Гварамия заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить.

После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и российский президент Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал.

 

 

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