Освободили гендиректора грузинского канала "Рустави 2", на котором ведущий обругал Путина
18 июля, 2019, 22:43
17 июля новый владелец грузинского "Рустави 2" Кибар Халваши уволил гендиректора телеканала Нику Гварамию и назначил на эту должность своего юриста Паату Салию
Об этом сообщает Радио Свобода.
За несколько часов до увольнения Гварамия заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить.
После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и российский президент Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал.
- Напомним, ведущий телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурного обращения к президенту России Владимиру Путину.
- В Госдуме требуют экстрадировать в Россию грузинского журналиста, который обматерил Путина .
- Грузинский телеканал не будет увольнять журналиста, который обругал Путина .
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