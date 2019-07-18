Освободили гендиректора грузинского канала "Рустави 2", на котором ведущий обругал Путина

18 июля, 2019, 22:43

17 июля новый владелец грузинского "Рустави 2" Кибар Халваши уволил гендиректора телеканала Нику Гварамию и назначил на эту должность своего юриста Паату Салию

Об этом сообщает Радио Свобода.

За несколько часов до увольнения Гварамия заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить.

После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и российский президент Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал.