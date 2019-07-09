В Госдуме требуют экстрадировать в Россию грузинского журналиста, который обматерил Путина

9 июля, 2019, 11:14

Депутаты Госдумы требуют возбудить уголовное дело против журналиста Рустави-2 Георгия Габуния, который оскорбил в прямом эфире главу Кремля Владимира Путина, и экстрадировать его в РФ

Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин, передает Интерфакс .

"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неправильно, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны ", - заявил он.

При этом председатель Госдумы добавил, что, будет Габуния "отбывать срок на территории России или на территории Грузии", РФ решит позже.