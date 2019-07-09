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Espreso.tvМирВ Госдуме требуют экстрадировать в Россию грузинского журналиста, который обматерил Путина

В Госдуме требуют экстрадировать в Россию грузинского журналиста, который обматерил Путина


фото: Георгій Габунія
Депутаты Госдумы требуют возбудить уголовное дело против журналиста Рустави-2 Георгия Габуния, который оскорбил в прямом эфире главу Кремля Владимира Путина, и экстрадировать его в РФ

Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин, передает Интерфакс .

"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неправильно, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны ", - заявил он.

При этом председатель Госдумы добавил, что, будет Габуния "отбывать срок на территории России или на территории Грузии", РФ решит позже.

  • Ранее телеведущий Гиоргий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.
  • Государственная дума РФ планирует попросить российское правительство заморозить денежные переводы в Грузию , а также запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды.
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