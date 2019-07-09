Грузинский телеканал не будет увольнять журналиста, который обругал Путина
Об этом заявил гендиректор "Рустави-2" Ника Гварамия, передает Общественное .
По его словам, цель Габуния была легитимна, однако форма, которую использовал журналист, только помешала ей. Руководство канала считает такую форму неприемлемой, поэтому отстранило Габуния на 2 месяца от эфира. Однако после этого срока он продолжит работать.
Решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его невозможно обжаловать.
"О реакции грузинских властей. Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала", - подчеркнул Гварамия.
Он добавил, что если зрителям не понравится то, то они могут переключиться на другой канал.
"Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - резюмировал генеральный директор.
- Телеведущий Гиоргий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.
- Государственная дума РФ планирует попросить российское правительство заморозить денежные переводы в Грузию , а также запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды.
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