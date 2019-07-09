Грузинский телеканал не будет увольнять журналиста, который обругал Путина

9 июля, 2019, 08:10

Руководство грузинского телеканала "Рустави-2" не будет увольнять журналиста Георгия Габуния, который в прямом эфире обругал президента РФ Владимира Путина

Об этом заявил гендиректор "Рустави-2" Ника Гварамия, передает Общественное .

По его словам, цель Габуния была легитимна, однако форма, которую использовал журналист, только помешала ей. Руководство канала считает такую форму неприемлемой, поэтому отстранило Габуния на 2 месяца от эфира. Однако после этого срока он продолжит работать.

Решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его невозможно обжаловать.

"О реакции грузинских властей. Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала", - подчеркнул Гварамия.

Он добавил, что если зрителям не понравится то, то они могут переключиться на другой канал.

"Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - резюмировал генеральный директор.