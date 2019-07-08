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Espreso.tvМирГрузинский телеканал прекратил вещание после нецензурной брани ведущего в отношении Путина

Грузинский телеканал прекратил вещание после нецензурной брани ведущего в отношении Путина

Грузинский оппозиционный канал "Рустави-2" временно прекратил вещание после угроз со стороны митингующих, собравшихся у здания телеканала

Об этом сообщает News Tbilisi .

Генеральный директор Ника Гварамия добавил, что журналистам угрожает опасность.

Акция началась после того, как ведущий итоговой еженедельной программы Георгий Габуния обратился к российскому президенту Владимиру Путину и в своей речи использовал нецензурную брань. Гварамия извинился перед зрителями и обещал принять меры в отношени автора монолога. При этом собравшиеся требуют, чтобы Габуния извинился за свои слова и был уволен.

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Первые лица Грузии расценили поступок журналиста как "провокационный акт" и "попытку дестабилизации". Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила ситуацию с ведущим.

"Патриотизм - это что-то другое, и интересы страны не являются агрессивными, дестабилизирующими и беспорядочными. Наш путь - это мирный путь, наша перспектива - Европа, наша сила - стабильность", - отметила Зурабишвили.

Сейчас на месте митинга мобилизована полиция и бригады медиков.

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