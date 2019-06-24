Все приходы и монастыри Киевского патриархата Филарета подчинили ПЦУ, - Заря
24 июня, 2019, 14:51
Все приходы и монастыри города Киева, которые до 15 декабря находились в составе Киевского Патриархата, подчинили митрополиту Киевскому и всея Украины
Об этом заявил пресс-секретарь Киевской Митрополии Евстратий Зоря, передает Еспресо.TV
"Определено отменить п. 4 журнала №1 от 5 февраля и подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины как непосредственному епархиальному архиерею все приходы и монастыри города Киева, которые до 15 декабря находились в составе Киевского Патриархата, что в составе ПЦУ", - отметил он .
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